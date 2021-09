Stupefacente Landsgemeinde! Il più antico degli strumenti della democrazia diretta elvetica, considerato spesso e volentieri un inutile residuato folcloristico se non uno strumento di bieca conservazione in mano a vecchi parrucconi della politica, ha prodotto nel minuscolo Canton Glarona una grande sorpresa. Alle votazioni federali del 13 giugno, i glaronesi avevano respinto a larga maggioranza (più del 60%) la Legge sul CO2 che prevedeva norme che fra l’altro avrebbero reso più costoso il riscaldamento con energie fossili. La Landsgemeinde cantonale del 5 settembre scorso ha clamorosamente capovolto l’esito della votazione federale fa sancendo il totale divieto del riscaldamento con energie fossili sia per le nuove costruzioni sia per la sostituzione di quelle vecchie nel Cantone. Un voto...