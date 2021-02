Non è imbattibile, Lara Gut-Berhrami. E questa è già una notizia. Per fortuna, vien da dire paradossalmente. Il comunque splendido secondo posto nel superG della Val di Fassa le restituisce un volto più umano e dà in un certo senso ancora più valore ai trionfi degli scorsi giorni e delle passate settimane. Perché la concorrenza è enorme ed è impossibile pensare di poter vincere sempre quando si vola a più di 100 km/h sul filo dei centesimi di secondo. Lara, nonostante la fatica accumulata, rimane in una sorta di stato di grazia e non evidenzia nessun calo di tensione dopo le fatiche dei Mondiali di Cortina d’Ampezzo. Anzi, il secondo posto ottenuto alle spalle di un’eccellente Federica Brignone permette a Lara – dopo le medaglie iridate – di mettersi in tasca la Coppa del mondo di superG per...