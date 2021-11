«Le ambizioni troppo alte non sono mai realistiche», affermava alcune settimane fa Luca Cereda. Quali possono essere, allora, le concrete aspirazioni di un Ambrì Piotta reduce da quattro sconfitte consecutive – sette nelle ultime nove uscite, in cui ha battuto solo l’Ajoie – e dalla clamorosa rimonta subita dallo Zugo? Riavvolgiamo il nastro, consapevoli – ed è importante – che la stagione regolare è ancora lunga. Non è tempo di sentenze definitive: si tratta invece di fotografare il momento difficile della squadra leventinese. Nonostante i pessimi risultati delle ultime settimane, la classifica dice che i biancoblù sono in piena corsa per un posto nei pre-playoff, obiettivo dichiarato dal direttore sportivo Paolo Duca alla vigilia del campionato. In altri periodi storici – nemmeno troppo lontani...