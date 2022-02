È un Mattarella molto deciso quello che è apparso in scena giovedì scorso quando ha pronunciato il discorso di insediamento come nuovo presidente della Repubblica italiana. Mai si era visto un suo predecessore, lui compreso, indicare gli obiettivi del Governo, che in Italia competerebbe al presidente del Consiglio dei ministri, ossia attualmente a Mario Draghi. È vero tuttavia che ciò che Draghi sta cercando di fare si inquadra esattamente nella cornice delineata da Mattarella. Quello che è iniziato giovedì scorso è un periodo in cui presidente della Repubblica e presidente del Consiglio governeranno insieme come mai prima è accaduto nella storia dell’Italia repubblicana. D’altra parte è evidentemente questo che la gente voleva: lo si è visto con sempre maggior chiarezza mano a mano che si...