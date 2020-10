In un mondo ansioso di cambiare ogni cosa e di innovare a tutti i costi anche le iniziative concernenti la moneta si susseguono a ritmo sostenuto. Recentemente la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato che sta esaminando l’introduzione di un cosiddetto euro digitale (in forma abbreviata e-euro). Conviene avvertire subito che non si tratta di creare una nuova moneta ma semplicemente di concedere la possibilità alle aziende e ai cittadini di detenere importi in euro presso la BCE. Attualmente solo banche, governi e altre banche centrali hanno questa facoltà.

Gli averi in questione, a differenza di quelli posseduti presso banche, non presenterebbero il rischio che l’istituto debitore diventi insolvente oppure debba essere risanato mediante tagli ai depositi dei clienti. Con ciò gli euro presso...