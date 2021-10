«Nella cultura europea, la città, ancora oggi, è la forma di aggregazione sociale più bella, intelligente e flessibile che l’umanità abbia mai saputo costruire».

«La democrazia è veramente in grado di far fronte alle grandi sfide epocali, quali la scomparsa della biodiversità, il riscaldamento climatico, le pandemie o la gestione di megalopoli?».

Belle città e democrazia performante non fanno certo difetto alla Svizzera, che non deve preoccuparsi di megalopoli sul proprio territorio, anche se i problemi odierni sono spesso globali e non si fermano alle frontiere.

Quali sono le caratteristiche che rendono bella e vivibile una città oltre che forte ed efficace una democrazia? Una per tutte: un mercato del lavoro attraente, che offre tante occasioni appetibili e salari corretti, se no, specialmente...