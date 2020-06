La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è ora un po’ meno pessimista sull’economia svizzera nel 2020, ma resta più pessimista rispetto a molti centri studi e istituzioni, sia internazionali sia elvetici. Abbiamo così una situazione per alcuni aspetti singolare, con esperti della Confederazione che, attraverso la SECO, sulla Svizzera vedono più nero di quanto vedano non pochi esperti nazionali ed esteri. Oltre frontiera in questo momento si ha più fiducia nella forza economica elvetica di quanto ne abbia una parte della Svizzera. Non è la prima volta che accade, ma in tempi di coronavirus la cosa balza maggiormente all’occhio. In passato spesso i fatti hanno poi dato ragione a chi, all’esterno e all’interno della Svizzera, ha puntato sulla buona tenuta del modello elvetico, basato sulla...