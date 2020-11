L’andamento della pandemia rassicura. Tutte le curve in Svizzera sono in discesa da giorni e la tendenza è molto chiara: se si prosegue così, la seconda ondata sarà presto alle nostre spalle. Ne abbiamo già scritto, ma è bene insistere sui dati, e seguirli con attenzione giorno per giorno. C’è ancora troppa negatività. E anche scarsa attenzione, appunto, alle cifre. È davvero strano. L’Ufficio federale della sanità pubblica le aggiorna quotidianamente: determinante è la media giornaliera mobile su sette giorni (vale a dire la media dei tre giorni precedenti e dei tre giorni successivi al giorno del rilevamento), perché evita che la valutazione dipenda da singoli sobbalzi. Quali cifre, dunque? Ospedalizzazioni e decessi, soprattutto. Partiamo dalle prime. Il cosiddetto picco è stato varcato...