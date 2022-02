Qualche giorno fa un deputato italiano, di fronte all’incapacità del Parlamento di trovare una quadra per l’elezione del presidente della Repubblica, esclamò di fronte ai giornalisti: «Speriamo che la situazione si sblocchi entro il weekend, visto che martedì inizia Sanremo». Una frase pronunciata sicuramente a mo’ di battuta ma che la dice lunga su cosa il festival rappresenta per l’Italia: un evento che va ben oltre la semplice competizione tra una ventina di canzoni per lo più non indimenticabili accompagnata da sketch di varietà talvolta di medio-bassa caratura. Il Festival di Sanremo, al contrario di tutte le analoghe manifestazioni esistenti nel mondo che rimangono sempre e comunque confinate all’interno di ciò che sono – uno spettacolo, è infatti un momento in cui tirare fuori quello...