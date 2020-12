Le dodici fatiche di Eracle figurano senza dubbio tra gli episodi più noti della mitologia greca. Figlio di Zeus e della mortale Alcmena, il forzuto eroe si vede imporre una serie di ardue prove dall’oracolo di Delfi. È il prezzo da pagare per la sua immortalità o - secondo altre interpretazioni - come espiazione per l’uccisione dei figli. Accogliamo le critiche circa la sinossi, alla quale ci affidiamo comunque per inquadrare l’ennesimo esame in casa Lugano. Il numero 12 della stagione. Proprio così. Quello che ospiterà il match contro lo Zurigo sarà infatti il dodicesimo weekend di gare preparato dalla squadra di Maurizio Jacobacci. Due, causa coronavirus, sono caduti nel vuoto, ma gli altri hanno fatto emergere una realtà bellissima.

Dell’imbattibilità in campionato si è detto e ridetto....