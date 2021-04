Le vite delle prime due donne elette alla carica di sindaco nella storia ticinese – Lidia Cremona-Boschetti, qui nella foto e la prima in assoluto, nominata tacitamente nel 1971 a Vezio e Myriam Poli Dolfini che venne scelta col voto della cittadinanza nel 1972 a Brusino Arsizio – ci raccontano di una grande sensibilità nei confronti della comunità e quindi del bene comune che si è poi tradotta in una radicale passione civile. Ricordiamo Lidia Cremona-Boschetti e Myriam Poli-Dolfini in CorrierePiù non solo per il primato che detengono nell’ambito dell’amministrazione di un Comune, ma anche per sottolineare ciò che di notevole hanno saputo fare nel loro piccolo. Un’espressione, quest’ultima, da non intendere in modo riduttivo, bensì riferita alla circoscritta realtà dei villaggi di Vezio e Brusino...