Erano anni che l’avvicendamento nell’Ufficio presidenziale si svolgeva all’insegna della tranquilla tradizione del turn over tra partiti di Governo e nel rispetto delle indicazioni fornite dai singoli gruppi parlamentari. Sul finire degli anni Novanta e negli anni Duemila all’inizio di maggio in aula non mancava mai la polemica con qualche partito pronto allo sgambetto, in particolare la Lega, sempre pronta a fare un po’ di caos in quella che oggi è diventata l’ovattata aula del Parlamento nella quale a dominare non è tanto la politica delle idee, quanto un modo di fare molto amministrativo e poco politico. Pochi ormai sono i sussulti, le sorprese e le decisioni inattese. Ma ogni tanto capita che il sempre più rigido protocollo venga stravolto. Ed è quanto accaduto ieri per il posto di secondo...