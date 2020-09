Non sono un genio dei numeri e neppure delle statistiche, però credo di non aver mai visto la Ferrari concludere un Gran Premio in 13. e 14. posizione come è accaduto domenica a Vettel e a Leclerc. Piazzamenti al di fuori dei punti ce ne sono stati tanti, ma motivati da incidenti, forature, imprevisti del momento, non imputabili ad una inferiorità tecnica manifesta, come quella che il Cavallino ha palesato in Belgio.

Enzo Ferrari, dopo una dimostrazione tanto deprimente (e continuativa, considerando i precedenti), avrebbe ordinato uno stop per un paio di gare, onde tirare il fiato e riordinare le idee. Oggi non ci si può più astenere da un Gran Premio per causa di forza maggiore, perché i contratti che legano i team a chi organizza il Mondiale lo impedisce. Quindi la sofferenza della Ferrari...