La scorsa settimana, tracciando il bilancio dei suoi primi cento giorni alla testa delle FFS, il CEO Vincent Ducrot ha affermato che la puntualità dei treni deve tornare a essere la priorità numero uno dell’azienda. «Al centro ci dev’essere tutto ciò che è funzionale alla circolazione ferroviaria: treni, stazioni, infrastruttura ferroviaria e collaboratori validi e motivati», ha specificato il successore di Andreas Meyer. Il concetto è di una banalità sconcertante (un’azienda ferroviaria di cosa si deve occupare se non della circolazione dei treni?) ma se il nuovo CEO, con già un passato nelle FFS, s’è sentito in dovere di evidenziare questo aspetto significa che c’è un problema non secondario.

Nonostante le Ferrovie abbiano oggi a disposizione infrastrutture che all’estero ci invidiano (a iniziare...