Una fila di alberi. E se ce n’è più di una? Due file di alberi. Elementare. Mica tanto. Alzi la mano chi non ha mai letto né sentito frasi come questa: “Pinco Pallino milita nelle fila del Partito X”. Oppure: “Il centravanti Tal dei Tali gioca nelle fila del Corcapolo”. Nelle fila?!? No di certo. Sbagliato. Sbagliatissimo. Da matita rossa alle scuole elementari. Nelle file, cioè...