Nell’aria di St. Moritz Lara si esalta e al contempo soffre. È capace di vincere e, dopo appena ventiquattro ore, di andare a sbattere contro le reti per poi affondare nella neve fresca. Che, a guardar bene, è caduta a fagiolo negli scorsi giorni. Senza un atterraggio morbido, quel volo tremendo avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. La barella era pronta ma non è servita. Dopo diversi minuti di attesa, non vera ansia, la ticinese si è rialzata. Ha indossato un mantello nero e, quasi come Zorro, è scesa con gli sci ai piedi, tra gli applausi e le bandierine rossocrociate sventolanti, fino al traguardo. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi engadinesi partendo dalla discesa del 2008. Quel giorno al traguardo Lara ci era arrivata a rotoloni e subito si era rialzata con un gran sorriso....