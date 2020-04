Non diversamente dal passato, per stare dietro alle uscite giornaliere del presidente Donald Trump anche sull’emergenza coronavirus ci vorrebbe un libro contabile strutturato in dichiarazioni/ smentite, fatti/fake news, giudizi/pregiudizi, tali da comporre una continua e contraddittoria partita doppia. Qualche esempio. Dopo il primo caso americano di contagio, il 22 gennaio scorso, Trump afferma: «La situazione è decisamente sotto controllo ». Ostentando un’incrollabile autosicurezza, il presidente, ricordiamolo, della prima potenza mondiale, se ne esce il 2 febbraio dicendo: «Lo abbiamo praticamente sconfitto», mentre il 26 febbraio è l’ora di vantarsi non solo del fatto che «ora abbiamo 15 casi, ma presto questi diventeranno praticamente zero», ma anche (6 marzo) che «il numero di contagi...