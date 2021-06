La Lega dei ticinesi, costituita nel 1991, trent’anni più tardi cambia pelle. La ridefinizione degli statuti si è resa necessaria per superare la fase autocratica del movimento, di fatto terminata con la scomparsa di Giuliano Bignasca ma prolungata, in una forma ibrida, anche successivamente, quando a tenere le redini era stato il fratello Attilio coadiuvato dai cosiddetti «colonnelli» (sempre facendo in modo che via Monte Boglia fosse il centro nevralgico di ogni mossa). Domenica sera, mentre tutti guardavano l’attesissima partita tra Svizzera e Turchia, i leghisti - che si dicono patriottici fino al midollo - stoicamente erano rinchiusi nella sede della Protezione civile di Rivera per dare vita a quella che (nelle intenzioni) dovrà essere la Lega 3.0. Stando alla rotta approvata, che verrà...