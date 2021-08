Con la morte di Marco Borradori nella Lega si crea un altro vuoto, un’incolmabile mancanza. Il movimento-partito inventato ormai trent’anni fa da Giuliano Bignasca continua a perdere esponenti, compresi i pezzi da novanta come colui che è stato il politico più amato dai ticinesi e votato trasversalmente come nessun altro in passato. Si credeva che il colpo di genio del Nano potesse essere eterno e che, per certi versi, Borradori fosse politicamente immortale, grazie alla sua innata capacità di reinventarsi e di sapere diventare il signor sindaco a Lugano dopo una carriera lunga 18 anni a Bellinzona. Un lasso di tempo in grado di consumare e sfiancare qualsiasi consigliere di Stato dei tempi moderni: altri prima hanno lasciato la politica per seguire strade diverse o per tornare alla professione...