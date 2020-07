Mentre in queste settimane a Hong Kong tanti cittadini comuni si battono per tutelare le proprie libertà ormai ridotte al lumicino e per difendere quell’ordine giuridico di matrice britannica che sta velocemente dissolvendosi, la società occidentale sembra guardare dall’altra parte. È vero che la diplomazia del Regno Unito ha reagito in maniera ferma, anche in ragione dei propri legami storici con la città, e lo stesso hanno fatto gli Stati Uniti di Donald Trump, che vedono nella Cina una minaccia alla loro egemonia, ma dall’opinione pubblica internazionale non arrivano significative reazioni né vibranti proteste.

Per giunta, proprio in questo periodo sembrano moltiplicarsi mobilitazioni di tutt’altro segno, che aiutano a comprendere questo silenzio complice nei riguardi della repressione attuata...