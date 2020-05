Quando si dice che, nell’attuale emergenza sanitaria, occorre un’attenzione accresciuta per le libertà e i diritti individuali non si parla a vanvera. Ci sono in Europa degenerazioni che fanno paura, molto più del virus. In Spagna, ad esempio, il Governo socialcomunista di Pedro Sánchez ha emanato le direttive sulle fasce orarie per la popolazione. Sono in vigore dal 2 maggio. Il linguaggio è sintomatico: «Orari e condizioni per le uscite all’aria libera». Tra le 23 e le 6 vale il coprifuoco. Tutti dentro, in strada solo per urgenze o per lavoro. Le persone tra i 14 e i 69 anni d’età possono passeggiare tra le 6 e le 10 e tra le 20 e le 23. Gli anziani di 70 e più anni hanno due mini-finestre giornaliere: 10-12 e 19-20. I minori di 14 anni hanno tutto il pomeriggio: possono uscire tra le 12...