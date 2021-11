Con Mattia Croci-Torti in panchina (poco importa se da precario o incaricato), il Lugano ha disputato otto partite di campionato. Il paradosso? Nel primo mese da capo branco, il 39.enne momò ha raccolto di più. Da un lato otto punti e zero sconfitte in quattro partite. Dall’altro, dopo la pausa d’inizio ottobre e sempre in quattro gare, sei ulteriori passi avanti, affiancati però da due sconfitte. Che il «Crus» si tuffi in questa finestra dedicata alle nazionali con un tasso di godimento decisamente maggiore rispetto a quella precedente, non deve tuttavia sorprendere. Perché sì, domenica dopo domenica, un avversario alla volta, il tecnico ticinese sta plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza.

«A essere diverse, rispetto all’avvio di stagione, sono le intenzioni» ha spiegato il mister...