Mica facile, di questi tempi, sfoderare un sorriso pasquale. Dal punto di vista sanitario siamo ancora in Quaresima - mettiamo pure alla fine di una lunga Settimana Santa, ma la Pasqua di liberazione dal coronavirus non cade domani. Se va bene arriverà fra due o tre mesi, campagna vaccinale e varianti strane permettendo.

Guardiamo all’estate e incrociamo le dita, perché la scaramanzia vive e vegeta anche sotto la scorza delle religioni e della scienza che la combattono fieramente. Chi ha scordato che l’anno scorso ci eravamo illusi di cancellare il male sotto gli ombrelloni di casa, per poi scoprire che dormiva insieme a noi sulla sdraio, in giardino, mentre allestivamo la grigliata per gli amici, e si è risvegliato più feroce di prima alle prime avvisaglie dell’autunno?

Ora le cose dovrebbero...