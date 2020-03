La guardiamo ogni giorno come il medico controlla il termometro del paziente. È la curva dei contagi e - ahinoi - dei decessi. Ci si aspetta che raggiunga il famoso picco prima di stabilizzarsi e poi iniziare la discesa. Ci mettiamo nei panni di chi ha deciso chiusure e limitazioni, e dovrà deciderne - forse - altre. E anche di chi deve consigliare chi decide. La scaramuccia Berna/Ticino potrebbe essere nata su un equivoco o su un eccesso di zelo e rientrare oggi. Nervi tesi. Giorni e notti difficili per tutti. Guardiamo alla Lombardia: ha conosciuto per prima l’emergenza e può dirci qualcosa. La Regione ha chiuso tutte le scuole lunedì 24 febbraio: i contagiati quel giorno erano solo 167. Dopo due settimane e altre restrizioni, il 9 marzo erano 4.490. Dopo quattro settimane e chiusure imposte...