Per qualcuno la settimana alle spalle è stata contraddistinta dal braccio di ferro tra Ticino e Berna sulla legittimità da parte del Consiglio di Stato di mettere in atto misure più restrittive rispetto a quelle del Consiglio federale per tentare di rallentare l’avanzata del coronavirus. Una tempesta in un bicchiere risolta con pragmatismo elvetico, all’insegna della ragionevolezza.

Ma la cruda realtà dei sette giorni che ci siamo lasciati alle spalle è stata di ben altro spessore. Si tratta dei dati, drammatici e preoccupanti, in Ticino come in Lombardia, in Spagna e nello Stato di New York. Guardando il nostro cantone emerge come da lunedì 23 marzo a ieri, domenica 29 marzo, i casi di persone infette sono cresciuti di 898 unità a 1.837 e i decessi a ieri mattina erano 93, mentre lunedì scorso...