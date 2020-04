Avevano colpito, giorni fa, le parole profonde del vescovo Valerio. «Ci stiamo sempre più accorgendo, in questi tempi oscuri, di essere diventati tutti mendicanti di luce. Non solo. Forse siamo entrati nella condizione di cogliere la verità, che di solito a malapena riusciamo a sfiorare». La mente corre ai versi del più grande poeta del Novecento italiano: «In questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo segreto, / talora ci si aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da disbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità» (Eugenio Montale, I limoni). Ancora il vescovo nell’omelia del 22 marzo: «Le cose che non sappiamo spiegare - le disgrazie, le malattie, gli imprevisti...