Le omelie del vescovo Valerio colgono sempre nel segno in questa sovvertita realtà. «I drammi della storia alla Sua luce non vengono dissolti per la soddisfazione della nostra ragione, orgogliosa e utilitaristica, ma diventano di nuovo vivibili umanamente» (omelia per la terza domenica di Pasqua). Chi ha fede recepisce l’illuminazione e rivive il dolore e lo smarrimento. Chi non ce l’ha, fa i conti con gli imperscrutabili itinerari della storia. «La storia non si snoda / come una catena / di anelli ininterrotta. / In ogni caso / molti anelli non tengono. / La storia non contiene / il prima e il dopo (...) / La storia non somministra / carezze o colpi di frusta» (Eugenio Montale, La storia). Perché accade tutto ciò? Aveva ragione l’incompreso Guido Morselli quando scriveva, nell’illuminante...