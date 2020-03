La signora Lagarde ha annunciato il 12 marzo le decisioni prese dalla Banca centrale europea (BCE) quale reazione alla preoccupante situazione venutasi a creare con il virus, aggiungendo dei commenti che hanno sollevato un coro di critiche e contestazioni. Quali sono i commenti incriminati? Innanzitutto la presidente ha detto, ricordando la famosa frase di Draghi, che lei non sarebbe stata la «whatever it takes» (tutto ciò che sarà necessario) numero 2. Poi ha richiamato la «politica» (UE e Stati) alle proprie responsabilità che non possono essere assunte dalla BCE, il cui compito concerne la politica monetaria e non quella fiscale; ed infine ha detto che il famoso spread (divario) tra i tassi delle obbligazioni statali, indice della solvibilità del debito pubblico, deve preoccupare i singoli...