In situazioni di emergenza, nel caso di pesanti crisi, si ricorre a politiche anticicliche che prevedono tra l’altro massicce immissioni di liquidità sul mercato da parte di Governi e Banche centrali.

Con queste misure straordinarie si tende a limitare i danni per essere in grado di ripartire con realtà meno compromesse. Preoccupano, come per le medicine, due conseguenze: l’assuefazione e le controindicazioni, i danni collaterali.

Purtroppo siamo all’assuefazione già da prima della COVID, sicuramente dalla crisi del 2008, le migliaia di miliardi immessi da allora nel mercato non hanno servito a risollevare l’economia che continua a necessitare di massicce dosi di oppiacei. Questa assuefazione ha comportato uno smisurato ampliamento dei mezzi delle Banche centrali, oggi vere assolute regolatrici...