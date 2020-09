LGBTQ è un acronimo che sta per: persone lesbiche (L), gay (G) e bisessuali (B), cioè con orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale, e persone transgender (T), che cioè si identificano con un genere diverso da quello del sesso di nascita. La lettera Q sta invece per “queer”, un termine che vuol dire “eccentrico”, ma viene usato soprattutto da quanti non si riconoscono nelle definizioni tradizionali degli orientamenti sessuali e delle identità di genere. Per alcuni Q significa anche “questioning” (messa in discussione) e indica le persone che non sono sicure del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere. A volte si aggiunge una I alla sigla LGBTQ, dove la I sta per intersessuale, parola che indica una persona con caratteristiche fisiche diverse da quelle tradizionalmente...