Anche di Renoir si vorrebbero tutte le opere, dalle più celebri a quelle meno popolari. È il pittore della luce, che pervade anche i soggetti più oscuri, perché della luce ebbe il culto più praticato fra i suoi contemporanei. Colore e luce ne fanno un poeta della luminosità. Renoir, definito anche «artigiano» della pittura, fu artigiano anche costruendo la propria esistenza. Comincia da ragazzo a Limoges con i decori di tazzine e piatti. Ha un talento spiccato per decorare e gira per gli atelier. Figlio di un sarto, disegna da decoratore ma presto si associa ai pittori. Predilige l’aria aperta in pagine impressionistiche, sorride con gioia nelle sue scampagnate e se le godeva la domenica che per lui era freschezza e riposo; era tutta pittura domenicale la sua. Vivere a Parigi per lui era osservare...