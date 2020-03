Nel mio articolo precedente ho cercato di dimostrare che il perseguimento del profitto più elevato possibile da parte delle aziende (ovviamente nell’ambito di comportamenti onesti) è presupposto essenziale per la prosperità di una nazione. Purtroppo nei nostri tempi molte persone considerano il profitto una manifestazione di egoismo; viene pertanto condannato come immorale e, presso alcuni ambienti religiosi, anche come peccaminoso. A chi scrive sembra invece naturale e umano che coloro i quali compiono un’azione desiderano trarne il maggior vantaggio possibile. Un uomo decide di fare una passeggiata se, secondo il suo giudizio, il piacere e eventualmente i benefici sulla salute che se ne ripromette superano lo sforzo di camminare. Un artista produce un’opera d’arte se pensa che la soddisfazione...