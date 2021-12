Forse dovremmo cominciare a ringraziarli. Una volta passata l’indignazione e messe in campo tutte le capacità argomentative, di cultura, di ragionevolezza e di buonsenso, per convincere gli ideologi del politicamente corretto dell’assurdità della loro suicida furia iconoclasta, dovremmo iniziare a prendere coscienza degli aspetti positivi di questa singolare ondata revisionista e oscurantista. Come ad esempio del fatto che sentendoli minacciati dalle pretese censorie di coloro che, spesso in malafede, sognano di dimenticare i mali del mondo cancellando la cultura occidentale, possiamo renderci conto con attenzione e gratitudine ancora maggiore del valore universale dei capisaldi della nostra civiltà.

Prendete Shakespeare, per dirne uno. Da quando è finito stabilmente nel mirino di coloro che...