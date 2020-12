Dal Governo israeliano non è giunta nessuna rivendicazione dopo l’attentato di venerdì scorso in Iran nel quale è rimasto ucciso lo scienziato Mohsen Fakhrizadeh, considerato il padre del programma nucleare militare di Teheran. Ma dall’analisi dell’evento fatta sabato da un esperto di intelligence del quotidiano israeliano Jerusalem Post emerge un esplicito riconoscimento della responsabilità dello Stato ebraico in questa azzardata esecuzione. Yonah Jeremy Bob, l’autore dell’articolo in questione, parla di un «gioco pericoloso» da parte delle autorità israeliane, ma la strategia del Governo Netanyahu, stando alle valutazioni del giornalista, sarebbe quella di ostacolare i due principali obiettivi di Teheran: dotarsi dell’arma nucleare e diventare una potenza dominante nella regione.

Lo Stato...