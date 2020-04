Siamo sobbalzati sulla sedia ascoltando l’altro ieri Norman Gobbi. Abbiamo cercato di metabolizzare, lasciando trascorrere le canoniche 24 ore. Ma non si può. Trascriviamo: «Pranzo di famiglia significa la stretta cerchia familiare. Evidentemente sappiamo benissimo che ci saranno molte sentinelle sul territorio, i nostri cittadini che segnaleranno e soprattutto se del caso informeranno anche la polizia cantonale di situazioni non opportune». Siamo dunque ai cittadini informatori e alle segnalazioni di inopportunità. Il vocabolario della democrazia non conosce questi termini. Vengono in mente Orizzonti rossi, le memorie di Ion Pacepa, ex generale romeno della Securitate, i servizi segreti di Ceausescu (pag. 133, capitoletto Come sorvegliare un’intera nazione). Non varchiamo la linea rossa della...