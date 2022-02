Dopo tante levatacce e qualche improbabile tentativo di seguire un evento in differita senza venire a conoscenza del risultato, è calato il sipario sui Giochi invernali di Pechino. Come nel 2008, quando organizzò le Olimpiadi estive, la Cina ha vinto le sue sfide. La superpotenza asiatica non conosce il significato del termine fallimento, quando vuole fare colpo sul mondo intero. Le proteste per le violazioni dei diritti umani, che avevano portato al boicottaggio diplomatico di diverse nazioni, si sono spente – o drasticamente affievolite - nel momento esatto in cui la fiamma olimpica ha illuminato il cielo di Pechino. Esattamente come accadde 14 anni fa.

Anche perché l’attenzione degli osservatori di politica internazionale si è logicamente spostata sul confine tra Russia e Ucraina. Non ha...