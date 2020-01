Da più parti si sottolinea con preoccupazione che stiamo assistendo al riemergere dell’antisemitismo. La preoccupazione è più che fondata, ma la descrizione è sbagliata. Di mezzo non c’è l’antisemitismo, come fosse una singola malattia, che si voleva debellata, e oggi riappare. No: ci sono gli antisemitismi, nelle loro molteplici e mutevoli forme. Che mai sono scomparsi. La caratteristica...