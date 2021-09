Non dev’essere semplice, nascere a Belfast. E, crescendo, convivere con l’etichetta del naufragato o dell’iracondo. Impossibile, d’altronde, cancellare la storia e le sue diramazioni talvolta insondabili, talvolta improvvise. Negli anni, fede, ambizione e speranza, hanno sospinto e al contempo azzoppato i nordirlandesi. Lo fanno tutt’ora, sotto un cielo che fatica maledettamente a rinunciare al grigiore. Tenuti a distanza di sicurezza dalla serenità, gli abitanti dell’Ulster preferiscono far parlare i luoghi. Muri e murals. Vecchie navi e nuovi progetti.

A dominare la capitale sono Samson e Goliath. Due imponenti e filiformi gru gialle, sentinelle sulla sponda orientale del River Lagan. In qualche modo sembrano avvertire sia chi arriva per mare sia chi atterra dal cielo. «State per mettere piede...