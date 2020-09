Per comprendere il senso di certi fenomeni o provvedimenti di politica economica o monetaria è sempre opportuno inserirli in una visione generale e tener presenti gli effetti di periodo lungo. Giova procedere così anche in relazione con il cambiamento di linea annunciato recentemente dalla Riserva federale americana.

Oggi è opinione molto diffusa che per conseguire un grado soddisfacente di prosperità sia indispensabile un’inflazione del 2% (alcuni dicono di più) e che pertanto le banche centrali debbano perseguire l’obiettivo di provocare il più rapidamente possibile, mediante un’ampia creazione di moneta, un rincaro di tale livello. Secondo chi scrive si tratta di un’idea errata poiché con la sovrabbondanza di mezzi liquidi e l’inflazione è possibile al massimo dare una spinta temporanea alla...