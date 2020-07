Mentre l’attenzione dell’opinione pubblica è concentrata sul coronavirus e sulle conseguenze economiche della pandemia, è in corso un continuo e pericoloso deterioramento delle relazioni tra Pechino e Washington. L’ultimo botta e risposta tra le due potenze è la decisione americana di far chiudere la sede diplomatica cinese a Houston nel Texas e la successiva risposta del gigante asiatico di ordinare la chiusura del consolato statunitense a Chengdu nel Sichuan. L’escalation della tensione è evidente ed è anche relativamente recente. In una fase iniziale lo scontro si è giocato sulla disputa commerciale e sull’accusa alla Cina di aver rubato tecnologie americane. Sul primo punto all’inizio di quest’anno i due Paesi hanno raggiunto un accordo commerciale, che è ancora oggi valido e rispettato;...