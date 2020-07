Aria di ferie, adesso, anche con mete all’estero; le cronache del fine settimana parlano chiaro: le colonne di auto dirette verso il Sud, e quindi, in parte, in Italia, ci sono state, anche se in tono minore rispetto al passato. Ma luglio non è ancora terminato: chissà cosa accadrà sino alla fine del mese ed in agosto. L’occhio è sempre rivolto all’evolversi della pandemia per il coronavirus, ma le spiagge e gli alberghi (quelli che hanno riaperto) in tutti i Paesi che si affacciano sul mare non sono rimasti vuoti, per ora, fortunatamente, anzi. Prudenza, distanza, igiene dovrebbero essere i cartelli indicatori per una vacanza, si spera, serena. Occorrerà, comunque, attendere qualche settimana per avere una quadro aggiornato della situazione. Poi bisognerà, inoltre, prestare un occhio a quanti...