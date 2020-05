Dopo settimane di stop forzato causa coronaviris è scattata l’ora della ripartenza per diverse attività. Significativa è stata la tappa di ieri con la concomitante chiusura della finestra di crisi riconosciuta per sei settimane al Ticino. Siamo tornati ad essere a tutti gli effetti Svizzera, senza distinzioni di sorta, un allineamento atteso per iniziare a respirare un po’ di normalità in questa situazione che rimane in ogni caso precaria. In questo contesto, in Ticino come pure in Svizzera, si assiste a una progressiva riapertura, particolarmente importante è la prova della prossima settimana, quando in un sol colpo si riapriranno le porte delle scuole, dei negozi e dei ristoranti. Tutto d’un colpo e con molte incognite per la gestione ai tempi del coronavirus rispettando le nuove direttive....