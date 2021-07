Il fenomeno del turismo nel corso degli anni ci ha insegnato a viverne le alterne fasi senza eccessiva enfasi o depressione. In Ticino abbiamo conosciuto dei picchi incredibili, come gli oltre 3,5 milioni di pernottamenti nei primi anni Settanta, e la successiva progressiva decrescita fino ai 2 milioni o poco più del 2015, prima del tonfo determinato dalla pandemia che ha dato un duro colpo al turismo nell’intero pianeta. Parlare di pernottamenti è un po’ come andare sulle montagne russe, si sale e si scende in un turbinio di emozioni che hanno la stessa sostanza dell’attimo fuggente che arriva e passa senza che si riesca ad elaborarne in maniera profonda la sua stessa essenza.

C’è l’effetto delle vacanze a livello statistico e macroeconomico, che ci dice che il turismo in Ticino non deve essere...