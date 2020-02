Diciamolo: il destino aveva apparecchiato un’altra domenica sofferta, per non dire peggio. Gli inattesi successi di Thun e Xamax, sabato, quindi l’arrivo in Ticino della corazzata Young Boys. Una squadra, quella giallonera, che il Lugano non ha mai battuto a Cornaredo da quando è tornato in Super League. Pardon, non aveva mai battuto. Siccome le vie del calcio sono infinite, l’impossibile...