Modestia e fierezza, visioni e concretezza. All’inaugurazione ieri del nuovo tunnel di base del Monte Ceneri, con la breve cerimonia a Camorino in forma ristretta per le misure anti-coronavirus, non c’erano capi di Stato, feste e spettacoli ai due portali come quattro anni fa per l’apertura della galleria ferroviaria più lunga del mondo, quella del San Gottardo, ma è ugualmente vibrato lo spirito delle migliori e invidiate virtù della Svizzera, un piccolo Paese capace di grandi realizzazioni. La ferrovia di pianura attraverso le Alpi, l’AlpTransit, non era così scontata, né dal punto di vista ingegneristico né tanto meno da quello finanziario e politico. C’era voluta la trovata risolutiva del consigliere federale Adolf Ogi, con l’idea federalista dei due trafori del Lötschberg e del San Gottardo,...