Ha vinto l’uomo grigio. Anzi in nero, se si guarda il colore delle tute Mercedes. Il grigio si riferisce solamente ai toni riservati con i quale Valtteri Bottas si propone, tanto da sembrare più un impiegato statale che non un pilota. Un modo anche questo per distinguersi sul palcoscenico della Formula 1, in cui ognuno gioca a fare il personaggio vendendosi come non è. Ma lui è proprio così: un ragazzo che pare capitato lì per caso e teme di dar fastidio. Però in pista si scatena, quando è in giornata. E vince spesso dominando. La precisazione su «quando è in giornata» è doverosa: Vallteri assomiglia a tanti suoi connazionali finlandesi, da Keke Rosberg a Hakkinen a Raikkönen, bravi e incostanti. Per cui la prodezza con la quale Bottas ha trionfato nel Gran Premio d’Austria che ha aperto il...