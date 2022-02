Nell’ultima giornata di campionato prima della pausa olimpica, venerdì scorso, il pubblico della Bossard Arena si è divertito: lo Zugo campione svizzero in carica ha battuto il neopromosso Ajoie con un umiliante 11-0. Un risultato d’altri tempi. Oltre Gottardo si è scatenata la polemica: ha fatto bene la squadra di Dan Tangnes a spingere sull’acceleratore fino in fondo? Avrebbe dovuto rallentare per rispetto nei confronti dell’avversario giurassiano? Diceva qualche tempo fa Roger Federer che la vera mancanza di rispetto, nel tennis, sarebbe concedere un game ad un rivale al quale si è sul punto di infliggere un 6-0 in un set. Già, perché mai lo Zugo avrebbe dovuto fermarsi? E in quale momento della partita avrebbe dovuto farlo? Sul 6 o sul 7 a 0? Non scherziamo. Hofmann e compagni hanno fatto...