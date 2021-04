Non si può dire che il ritiro dalla politica di Christian Levrat sia particolarmente glorioso. Con tutto il rispetto che merita ogni decisione personale, dall’ex leader del socialismo svizzero ci saremmo aspettati un’uscita di scena più di classe. Se l’aspettavano soprattutto i socialisti friburghesi, che avevano creduto alle sue fragorose promesse. Nell’autunno scorso, infatti - con un anticipo che aveva sorpreso tutti - aveva lanciato il guanto di sfida alla maggioranza borghese nel Governo friburghese, candidandosi per le prossime elezioni cantonali. Un sussulto d’orgoglio che aveva galvanizzato i compagni. Vista la grande notorietà e le sue qualità di trascinatore (alle elezioni federali ha sbaragliato la concorrenza) la sua candidatura avrebbe potuto non solo difendere il secondo seggio...