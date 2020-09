Emmanuel Macron ha mantenuto la promessa fatta lo scorso 6 agosto, in occasione della sua visita a Beirut, due giorni dopo la devastante esplosione avvenuta nel porto della capitale che ha causato oltre 180 morti e ha lasciato senza un’abitazione almeno 300 mila persone. Il presidente francese aveva annunciato che sarebbe tornato il 31 agosto in occasione del centenario della fondazione del Paese. E così è stato. Cos’è cambiato nel frattempo in Libano? La corrotta e inconcludente classe politica locale ha accolto le richieste di rinnovamento politico sollecitate dalla popolazione ancor prima delle devastazioni dello scorso 4 agosto?

Una richiesta pressante a procedere lungo la via delle riforme era stata rivolta dallo stesso inquilino dell’Eliseo alle massime cariche dello Stato libanese meno...