Dal punto di vista ideale non vedo come si possa essere contrari alla libertà di circolare, di viaggiare per curiosità, per affari, per la ricerca di lavoro. Ma le reciproche esigenze di libertà talvolta si scontrano e vanno conciliate.

Legittimi interessi divergenti possono rendere difficile il libero circolare. Il mondo di oggi è affollato, la concentrazione nelle città crea problemi di convivenza, di utilizzo di spazi e mezzi pubblici, di costi sociali, senza dimenticare le possibili conseguenti tensioni nella società.

Alcune realtà nazionali possono essere più appetibili per condizioni di vita e livelli remunerativi (come la Svizzera) e su di loro si concentra l’afflusso dall’estero. A fianco di possibili vantaggi ciò comporta un aumento della popolazione nello Stato ospitante imponendo la...